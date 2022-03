Der Fall Julian Hessenthaler: Korruption und Kokain

Nach sieben Verhandlungstagen ist Julian Hessenthaler, Drahtzieher des Ibiza-Videos, sprachlos. Gerade wurde der 41-Jährige im Landesgericht St. Pölten wegen Kokainhandels (es geht um 1,25 Kilo) und Urkundendelikten zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt; nicht rechtskräftig.

Dabei hatte Hessenthaler zuvor viel zu sagen. 40 Minuten lang dauert am Mittwoch seine angekündigte Erklärung, die er handschriftlich auf A5-Zetteln verfasst hatte. „Sagen Sie halt, was Sie zu sagen haben“, fordert ihn der Richter auf. Hessenthaler holt aus: „Seit 16 Monaten bin ich in Untersuchungshaft, obwohl ich nichts gemacht habe. Die Vorwürfe machen kaum Sinn.“