Ibizadetektiv Hessenthaler: Kein Häftling wie jeder andere

Immerhin waren die Folgen des Videos enorm: Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) in U-Haft, Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Polit-Vollpension und sein Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) in politischer Gleitpension. Die Ermittlungen und Verfahren dazu werden noch jahrelang laufen.

All das würde es nicht geben, hätte Hessenthaler nicht eine - technisch schlecht gemachte - Videofalle in Ibiza installiert, um Strache und Johann Gudenus reinzulegen. Die angebliche Oligarchennichte Alyona Makarova entpuppte sich als Schauspielerin.

Sieht man das gesamte Video, dann zeigt sich an sich nichts handfestes gegen die beiden FPÖ-Politiker, sie lehnen Gegengeschäfte sogar ab. Doch das zusammengekürzte Video brachte Ermittlungen in Gang, die zum Handy von Thomas Schmid führten und seit Jahren die heimische Innenpolitik erschüttern.