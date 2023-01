FPÖ für Prüfung politischer Einflussnahme in allen ORF-Landesstudios

Der FPÖ-Mediensprecher forderte eine "schonungslose Aufklärung". Die Erkenntnisse der Evaluierungskommission, die etwa 80 Personen zu den Vorgängen im ORF-NÖ-Landesstudio befragt und prüft, ob Ziegler gegen das ORF-Gesetz, das Redaktionsstatut oder Programmrichtlinien verstoßen hat, dürften nicht "im Sinne der ÖVP vertuscht" und auf nach der Landtagswahl verschoben werden. "Das wäre absolut falsch. Damit prolongiert man die Negativpunzierung des ORF Niederösterreich", meinte Hafenecker. Die Wählerinnen und Wähler sollten sich ein Bild über "das System in Niederösterreich" machen können.

Beurlaubung gefordert

Auch fragte sich der FPÖ-Mediensprecher, warum Ziegler weiterhin als ORF-NÖ-Landesdirektor agieren könne. Eine Beurlaubung wäre angesichts der Vorwürfe "ein erster Schritt", so Hafenecker. ORF-Chef Roland Weißmann kam der Forderung des ORF-Redaktionsrats, Ziegler zu suspendieren, nicht nach.

"Die Einflussnahme von Politikern auf den ORF sollte uns erschrocken machen", sagte Hafenecker. Aber auch FPÖ-Spitzenpolitiker tauschten sich in der Vergangenheit wiederholt mit formell weisungsfreien und unabhängigen ORF-Stiftungsräten darüber aus, wie der ORF personell und inhaltlich auf Linie gebracht werden könne. Auch führten u.a. Chats zwischen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom zum Rücktritt von Letzterem. Ob man von dieser Praxis mittlerweile abgekommen sei? Strache sei nicht mehr bei der FPÖ und auch bei Schrom habe es Konsequenzen gegeben, so Hafenecker. In Niederösterreich werde dagegen "alles zugedeckt" und die politische Einflussnahme "fortgeschrieben", meinte der FPÖ-Mediensprecher.