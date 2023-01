ORF-NÖ: Draxler-Kommission will keine Munition für die Wahlen liefern

„Wir prüfen, ob Robert Ziegler gegen das ORF-Gesetz, das Redaktionsstatut oder Programmrichtlinien verstoßen hat. Die berufsethische Seite müssen andere beurteilen“, so Draxler. Es solle keine Schnellschüsse und Vorverurteilung geben. „Die Kommission wird vor der Landtagswahl (in Niederösterreich am 29. Jänner, Anm.) keine Munition liefern, weder für die eine noch für die andere Seite“, so Draxler.

Interne Chats und Mails aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich, die auszugsweise Mitte Dezember in den Medien gespielt wurden, legen nahe, Ziegler habe sich immer wieder massiv für TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingesetzt und eine Art Message Control zugunsten der ÖVP betrieben. Auch soll er landesnahe Unternehmen in ein positives Licht setzen lassen haben.

Diffus oder nicht

Ziegler sprach damals in einer Reaktion von „diffusen und nicht nachvollziehbaren Vorwürfen“. Weder von Journalisten-Vertretern des Landesstudios noch dem Betriebsrat oder dem damaligen Landesstudio-Chef Norbert Gollinger, auf dessen Vorschlag Alexander Wrabetz Ziegler 2015 bestellt hatte, hatte es zuvor Beschwerden gegeben. Allerdings soll sich die Stimmung auch im Landesstudio inzwischen einigermaßen gedreht haben. Einerseits wird Ziegler kritisiert, andererseits herrscht dort angesichts der Vorwürfe Verunsicherung über die eigene journalistische Arbeit.