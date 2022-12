Causa Ziegler: ORF setzt Kommission zur Untersuchung der Vorwürfe ein

Leitung unter Draxler

Diese Kommission wird vom ehemaligen ORF-Informationsdirektor sowie Kärntner Landesintendanten und Steirischen Landesdirektor Gerhard Draxler geleitet und setzt sich aus folgenden weiteren Mitgliedern zusammen: Dem emeritierten Universitäts-Professor für Zivilrecht, Martin Schauer, dem Direktor des ORF-Landesstudios Wien, Edgar Weinzettl, der ORF-Compliance-Beauftragten Pia Scheck-Kollmann und der ORF-Personaljuristin Elma Osmanovic.

Man gehe davon aus, Einblick in das in mehreren Medien kursierende Dossier zu Ziegler zu erhalten, hieß es in der Aussendung. Festgehalten wurde, dass die redaktionelle Verantwortung für jegliche Berichterstattung des Landesstudios weiterhin bei Chefredakteur Benedikt Fuchs und nicht beim Landesdirektor liegt.