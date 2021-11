Fellner-Medien zu 30.800 Euro Schadenersatz an "Krone"-Herausgeber verurteilt

Die Belästigungscausa rund um Wolfgang Fellner hat auch diese Woche wieder ein Gericht beschäftigt: Die Mediengruppe Österreich und die oe24 GmbH wurden am Dienstag am Straflandesgericht Wien zu einer Entschädigungszahlung von insgesamt 30.800 Euro an "Krone"-Herausgeber und -Chefredakteur Christoph Dichand verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Dichand hat nach einer Reihe von Artikeln, die im Sommer in "Österreich" bzw. "oe24" erschienen sind, wegen übler Nachrede geklagt. In einem der Texte war etwa zu lesen, das "'Krone'-Imperium" von Dichand würde mit seinem "Schmutzkübel-Anwalt" Michael Rami einen "Krieg" gegen die Mediengruppe Österreich führen. Laut Klage suggerieren die Artikel, Dichand stehe hinter von mehreren Frauen erhobenen Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Fellner. Die Vorwürfe seien den Berichten zufolge "frei erfunden", außerdem sei einer Ex-"oe24.TV"-Mitarbeiterin angeblich Geld geboten worden, damit sie aussagt, sie sei von Fellner sexuell belästigt worden.