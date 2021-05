Causa Fellner auf Puls4: "Man hat Angst um seinen Job"

Fellner sieht Intrige

Fellner sieht die ganze Sache anders. Er sprach gegenüber dem KURIER am Mittwoch vor der Ausstrahlung des Interviews von "Liebesbriefen", die Wagner ihm geschickt haben soll. Die Vorwürfe der beiden Journalistinnen seien „eine Intrige von zwei befreundeten krone.tv-Moderatorinnen“.

Wagner, die der Öffentlichkeit u. a. als "Waxing Lady" bekannt ist, erklärt: Sie sei – als sie als Unternehmerin wegen einer Auseinandersetzung mit dem Arbeitsinspektorat in den Schlagzeilen war – immer wieder von Reportern von oe24 belagert worden. Regelmäßig sei ihr ausgerichtet worden, sie solle sich bei Fellner melden, was sie dann auch getan habe. „In der Lage habe ich Angst gehabt, dass schlechte Presse kommt, wenn ich mich nicht bei Wolfgang Fellner melde." Dadurch sei jedoch "die ganze Spirale" vorn vorne losgegangen, mit Einladungen zu Abendessen und Jobangeboten. Als sie ablehnte, habe sie erneut Beschimpfungen erhalten.

"Möchte für mein Recht kämpfen"

Den Vorwurf der Intrige bezeichnet Wagner bei Milborn als "Frechheit": Dass sie als Frau für ihre Rechte kämpfe, habe nichts mit ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu tun. Einen Vergleich werde es nicht geben, wie Scharf betonte: "Ich möchte für mein Recht kämpfen bis zum bitteren Ende."

Der KURIER hat Wolfgang Fellner am Donnerstag erneut kontaktiert und um eine weitere Stellungnahme zu den sehr plastisch geschilderten Vorwürfen gebeten, die am Mittwochabend bei Puls4 Thema waren. Sein Büro verwies auf einen Artikel, der am Donnerstag auf oe24.at erschienen ist, in dem die Vorwürfe der sexuellen Belästigung bestritten werden. Die Zusammenarbeit mit Wagner sei beendet worden, weil diese "im Streit mit ihrem Team mehrere Entlassungen vornehmen wollte", die Fellner nicht mitgetragen habe, heißt es darin. Am Ende des Berichts wird angekündigt, Fellner werde am Sonntag in Österreich "ausführlich zu dieser Causa Stellung nehmen".