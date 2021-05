Noch eine Frau erhebt Vorwürfe gegen Wolfgang Fellner

Der Medienmanager setzt nun vieles daran, Wagner, die auch als Zeugin im Gerichtsverfahren Fellner/Scharf aussagen wird, zu diskreditieren. Sie habe nach ihrem Ausscheiden mit anwaltlicher Hilfe mehr Honorar eingeklagt. Dabei sei nie sexuelle Belästigung zur Sprache gekommen, argumentiert Fellner, der außerdem wortreich schildert, zwei Jahre danach sei eine herzliche, aber platonische Freundschaft zwischen ihnen entstanden. Sogar Liebesbriefe habe Wagner ihm geschrieben.

Scharf-Anwalt Michael Rami weist diese Darstellung zurück: Es gebe zwei Schreiben Wagners an Fellner aus dieser Zeit – bei einem habe sie sich wie bei anderen Redaktionen für eine Story bedankt (sie betrieb zu der Zeit ein Waxing-Studio). Beim anderen handle es sich um eine Geburtstagsgratulation.

Für Fellner geht es um eine Stange Geld: Scharf wehrt sich vor dem Arbeits- und Sozialgericht (ASG) gegen ihren Rauswurf – ihr müsste nachträgliches Gehalt ausgezahlt werden. Außerdem geht es für Fellner um seinen Ruf. Daher hat er die 30-Jährige in einem ebenfalls am ASG anhängigen Verfahren auf Unterlassung geklagt und fordert die Rücknahme der Bezichtigungen. Auch Wagner will er klagen. Beide Frauen waren am Mittwochabend zu Gast bei „Milborn Spezial“ auf Puls 4 (Beginnzeit: 22.05 Uhr). Fellner lehnte die Einladung in die Sendung ab.