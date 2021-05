Fellner zu Vorwürfen: "Bin Mittelpunkt einer Schlammschlacht"

Nach den Belästigungsvorwürfen durch die ehemaligen oe24-Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner gegen Wolfgang Fellner hat der "Österreich"-Herausgeber – wie angekündigt – in seinem eigenen Medium Stellung genommen.

In der Sonntagsausgabe von "Österreich" (9. Mai) weist er die Vorwürfe, er habe Scharf und Wagner ans Gesäß gefasst, zurück und spricht – wie bereits Mitte der Woche gegenüber dem KURIER – von einer "Intrige" durch die Konkurrenz. Der Medienmanager sei "Mittelpunkt einer Schlammschlacht" geworden, ausgehend von Krone (Scharf und Wagner sind für KroneTV tätig) und Seven One Media Group mit Puls24 (wo Scharf und Wagner am Mittwoch ein vielbeachtetes Interview gegeben haben).

Scharfs Aussage habe als "einziges Ziel" seinen Ruf "zu beschädigen", Wagners Aussagen bezeichnet Fellner als "völlig absurd". Wagner und Fellner seien privat befreundet gewesen, sie habe ihn "vor ihrem Team umarmt, auf die Wange geküsst, mit Geschenken bedacht". Dass sie später Vorwürfe erhoben hat, sei "deshalb wenig glaubwürdig".