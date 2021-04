Fantasy-Serie "The Nevers": Mit Superkräften gegen das Patriarchat

Dass ausgerechnet Frauen Ansprüche stellen, also jene, „für die Ambitionen nie vorgesehen waren“, passt den konservativen Lords gar nicht. Bei manchen Dialogen fühlt man sich mitunter an die Gegenwart erinnert: „Wir sprachen gerade über die Panik, die ein paar alte Männer wegen des Sprachwandels haben“, hört man an einer Stelle.

„The Nevers“ hat also eine vielversprechende Ausgangslage. Doch anstatt sich tiefer gehend dem Feminismus oder dem Thema Ausgrenzung zu widmen, konzentriert sich die Serie in den ersten Episoden eher auf Nebenschauplätze, auf einen rachsüchtigen Bettlerkönig, einen High-Society-Sex-Club oder einen verrückten Professor, der Experimente an „Berührten“ durchführt.

Überhaupt sind Frauen bei „The Nevers“ oft möglichst knapp bekleidet als Opfer von Gewalt zu sehen: entführt, gefesselt, gefoltert.

Für einen bitteren Beigeschmack sorgen zusätzlich die Vorwürfe gegen Schöpfer und Regisseur Joss Whedon, bekannt durch die Vampir-Serie „Buffy“. Ihm wurden im Vorjahr von Schauspielerinnen und Schauspielern Machtmissbrauch sowie toxisches und misogynes Verhalten vorgeworfen.

Im Herbst zog er sich von „The Nevers“ zurück. Als Showrunnerin übernommen hat Philippa Goslett, die gerade am zweiten Teil der ersten Staffel arbeitet.