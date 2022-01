Der neue ORF-Chef und sein Arbeitsprogramm: „Weißmann muss liefern“

Mit einem Schwerpunkt auf neue Programme, dem geplanten Streaming-Angebot ORF-Player sowie der Ankündigung eines Relaunches von ORF1 hat der neue Generaldirektor Roland Weißmann bei einem Journalistengespräch seine fünfjährige Amtszeit eingeläutet. Der Start scheint geglückt, der Druck auf die völlig neue ORF-Chefetage bleibt aber hoch.

„Keine 100 Tage Schonfrist“ will ihr etwa SPÖ-Freundeskreis-Leiter Heinz Lederer einräumen. Denn „Weißmann hat alle Schalthebel in der Hand, und ich erwarte, dass er sie auch sofort nutzt.“ Er sei ja bereits Teil der ORF-Führung gewesen. Als positiv wertet Lederer, dass „Weißmanns Wille erkennbar ist und er einen kooperativen Führungsstil anschlägt, der Direktoren Raum lässt, zur eigenen Entwicklung.“

Der SPÖ-Vertreter sieht aber bereits zwei Probleme am Horizont: „Weißmann ist – nicht von mir, aber von vielen anderen – gewählt worden, um das Zukunftsprojekt ORF-Player samt dafür notwendiger Gesetzesnovelle auf den Weg zu bringen. Da gibt es inhaltlich wie zeitlich aber kaum noch Spielraum. Da muss Weißmann liefern.“ Spätestens nach dem Sommer falle „sonst das Fallbeil über dem Player und damit der ORF-Digitalstrategie. Und eins ist klar: Weißmann ist vom ersten Tag an als Alleingeschäftsführer verantwortlich für das, was im ORF passiert oder unterlassen wird.“