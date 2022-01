Neues Jahr, neue Führung, neues Glück? Ein Fragezeichen charakterisiert die Lage des ORF Anfang des Jahres 2022 - für seine Mitarbeiter und für seine Konsumenten. Das Traditionelle, der Jahres-Auftakt mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter Daniel Barenboim ist ja mit 1,161 Millionen Zusehern und einem Marktanteil von 60 Prozent (zweiter Konzertteil, Anm.) wieder gelungen - erwartungsgemäß.

Aber um „weiterhin so relevant zu bleiben wie bisher, müssen wir uns und unsere Produkte weiterentwickeln und vor allem die jungen und jüngeren Zielgruppen gezielt mit maßgeschneiderten Programmen verstärkt ansprechen“, schreibt die neue ORF-Führung unter dem ebenso neuen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einem Brief an die Mitarbeiter zum Start der fünfjährigen Amtsperiode. Man kündigt „ein Jahr der Veränderung“ an und erklärt 2022 „zum Jahr der jungen Zielgruppen“.