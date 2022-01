Neuer Aufbruch unter neuer Führung im ORF. Wohin die Reise geht

Die Last ist gebührend: Mit dem heutigen Tag trägt Roland Weißmann die Gesamtverantwortung für Österreichs größtes Medienunternehmen. Als Alleingeschäftsführer des ORF erstreckt sich das Reich des Generaldirektors vom Landesstudio Vorarlberg bis zum Jugendsender FM4. Von ORF2 bis ORF Sport+. Eine gewaltige Aufgabe, die viel Manövrierkunst erfordert, denn der Job des ORF-Chefs ist vor allem eines: Hochpolitisch. Die Landeshauptleute (die auch in der Tagespolitik erstarkt sind) pochen auf ihre Wünsche, die ÖVP-Regierungsmehrheit im obersten ORF-Gremium, dem Stiftungsrat, macht ihren Einfluss ebenfalls geltend und daneben gilt es in die Zukunft zu denken und die anderen Parteien ebenfalls mit einzubinden. So schnell wie heutzutage die Bundeskanzler wechseln, sind auch neue Farbkombinationen in der Regierung denkbar.

Direkte Konkurrenz

Und dann sind da noch die Verlage. Ein direkteres Konkurrenzverhältnis zwischen ehemaligen Zeitungsherausgebern und der ehemaligen Rundfunkanstalt gab es noch nie: Der ORF macht Onlinejournalismus, die Zeitungen drehen Videos. Dass der öffentlich-rechtliche Riese trotz Gebührenfinanzierung hier mitspielt, sorgt zunehmend für Unmut. Weißmann will auch hier verbinden, das signalisiert er zumindest. Die Gegenseite formuliert harte Wünsche: So soll er die blaue Seite von ORF.at auf ein Minimalmaß reduzieren. Die Zukunft der Verlage liegt in digitalen Abos – wenn der Gebührenfunk die Inhalte herschenkt – wo sollen dann die Verlage ihr Geld verdienen?