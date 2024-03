Schub für DAB+: kronehit-Sender und viele weitere Radios vor dem Start

Österreichs Digital-Radio-Landschaft wird bunter und wächst – und mit ihr auch Österreichs größtes Privatradio kronehit. Die Medienbehörde KommAustria hat dem Sendernetzbetreiber ORS Zulassungen für den Aufbau und Betrieb einer bundesweiten Multiplex-Plattform wie auch für fünf regionale Multiplexe zur Übertragung von in Summe 28 neuen DAB+-Sendern erteilt. Die Verbreitung ist ab Ende Juni gestattet. Laut einer Aussendung steigt damit das Gesamtangebot an bestehenden und künftigen DAB+-Programmen in Österreich auf 58 Sender.

Am Aufbau beteiligt ist Ex-Ö3-Chef Georg Spatt. Die weiteren beiden künftigen kronehit-Radioprogramme sind in einer regionalen Multiplex-Plattform für Niederösterreich und Burgenland enthalten. Sie heißen „Eurodance X-Press“ und „Pirate Radio“.

Von Lounge FM bis Lutz

Zu den etablierten Radio-Stationen, die nun ebenfalls auf DAB+ bundesweite Verbreitung finden, gehören u. a. auch Radio Arabella und LoungeFM. Auf einen Newssender lässt der Name des Angebots „Nonstopnews“ schließen. Neue Player am Markt machen das Angebotspektrum noch bunter: So sind ein Möbelhaus („XXX Lutz Das Radio“) und die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst („Radio GÖD“) mit an Bord der österreichweiten Multiplex-Plattform. Die Zulassungsbescheide der KommAustria sind noch nicht rechtskräftig.