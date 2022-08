kronehit-Chef Frühauf: "Radio ist nicht mehr nur UKW-Programm"

kronehit ist in der Programmierung älter geworden?

Das ist so. Wir investieren sehr viel Geld in Musik-Forschung und die Ergebnisse, die wir aus unseren Studien erhalten, sind ins Programm eingeflossen. Es geht da nicht so sehr darum, im Durchschnittsalter zu steigen - das geschieht automatisch, da es kronehit seit 20 Jahren gibt und Menschen, die uns damals im Alter von 16 Jahren gehört haben, jetzt mitten im Leben stehen, möglicherweise Familie haben usw. Diesem Umstand haben wir versucht, Rechnung zu tragen und sind in der Musik-Programmierung, aber auch in den Inhalten und wie wir sie kommunizieren darauf noch besser eingegangen

Wohlfühloase Radio

Bemerkenswert ist dabei, dass man nicht nur bei zehn Jahre und älter, sondern auch bei der jungen Zielgruppe sowohl an Reichweite und Marktanteilen gewonnen hat?

Ich bin fest der Meinung, dass Radio immer schon so ein bisschen die Funktion des Escape-Rooms hat, also mit dem Sender auszubrechen aus den Wirren des Alltags. Diese schon historische Ansammlung von schlechten Nachrichten ist für manche Mediengattungen gut, für manche weniger gut. Mir ist es wichtig und bei uns im Sender generell, dass man so ein bisschen diese Positionierung des Radios als Wohlfühloase herausstellt. Einmal nichts hören von Corona, Krieg und Krisen. Stattdessen begleiten wir unsere Community, spielen viel Musik, haben positive Inhalte und eine positive Grundstimmung. Dieser Wunsch nach einer solchen Tagesbegleitung ist in Zeiten wie diesen absolut hoch. Das merke ich auch, wenn ich mit Freunden und Bekannten unterschiedlichen Alters rede - diese permanente Konfrontation mit negativen Nachrichten, das macht mit einem etwas.

Gerade auch mit jungen Menschen.

Und das ist ein wichtiger Punkt – wir haben jetzt schon zwei Jahre lang die Pandemie, es gab keine bzw. nur wenige Veranstaltungen. kronehit spricht doch eher die jüngeren Zielgruppen an und deren Lust auf gemeinsame Erlebnisse, Festivals, Konzerte, Veranstaltungen zu besuchen, ist irrsinnig groß. Wir sind glücklicherweise bei vielen relevanten großen Veranstaltungen mit unserer Marke mit dabei. Wir können mit unserer Community auf den Veranstaltungen interagieren und für all jene, die nicht vor Ort dabei sein können oder wollen, haben wir auch oft die Möglichkeit, mittels Liveübertragungen im UKW-Programm, in Streams oder über unser kronehitTV, die Hörer und Hörerinnen quasi live mit reinzuholen und abzuholen. Und das ist wichtig.

Im umkämpften Radio-Markt Wien ist es kronehit gelungen, in einem bestimmten Segment mit Ö3 absolut auf Augenhöhe zu kommen: 21 % Marktanteil, 14 - 49 Jahre, Zeitzone Montag - Freitag.

Das ist sensationell. Was hier noch signifikanter ist: Im Zeitfenster 11 bis 17 Uhr haben wir höhere Viertelstunden-Reichweiten als Ö3. Das heißt, wir liegen in der Daytime vorne. Bei der Morningshow sind wir noch ein wenig hinten nach, was aber auch damit zu tun hat, dass der Ö3-Wecker eine Institution ist. Aber danach gibt es viele in Wien, die umschalten und lieber kronehit nutzen als Ö3.