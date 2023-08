kronehit-Chefs: „KI wird bei uns keine Mitarbeiter ersetzen“

Rasante Entwicklung

Die Entwicklung ist enorm. Alle internen Projekte sind nun auf KI und Sprach-Synthese ausgerichtet. König: „In zwei Jahren wird man Radio ganz anders produzieren, als wir vor einem Jahr noch gedacht haben.“ Aber: „KI ist nur so gut wie die Datenbanken, auf die sie aufsetzen kann.“

kronehit arbeitet in der Information u. a. mit der Austria Presse Agentur sowie mit Wetter- oder der Asfinag-Datenbanken. Ganz wesentlich ist die hauseigene Musik-Playlist. Etwas komplexer ist es bei Trending Topics. König: „Mit diesen standardisierten, gut gewarteten Datenbanken gibt es eine ideale Voraussetzung, um eine wirklich breite KI-Implementierung anzugehen.“ Co-Chef Frühauf betont aber: „Radio ist ein Live-Medium, wird von Menschen für Menschen gemacht. Sensible Themen wie Nachrichten werden immer in der Hand einer Redaktion liegen.“ Und man müsse auch sehen: „KI kann nicht auf ein Festival fahren und die Stimmung einfangen“, so König.