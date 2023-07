Gesetzesnovelle könnte den Digitalradio-Standard DAB+ beflügeln

Im Windschatten des ORF-Gesetzes wird am Mittwoch im Nationalrat eine Novelle des Privatradiogesetzes abgestimmt. Die könnte einen Schub beim Digitalradio-Standard DAB+ bringen. Der ist seit vier Jahren in einem Großteil Österreichs verfügbar, in der Attraktivität liegt er aber deutlich hinter UKW sowie Streaming. Entsprechende Radiogeräte müssen heute beispielsweise in neuen Pkw verbaut werden.

Die Novelle erlaubt künftig auch großen (UKW-)Radiobetreibern mehrere Programme und damit ein breiteres Angebot via digitaler Terrestrik. Bis zu 6 DAB+-Zulassungen je Anbieter werden möglich. Eine Einschränkung gibt es bei der Bandbreitenbelegung. Aktuell gibt es in Österreich 16 nationale und 15 regionale Radioprogramme auf DAB+. In einem Drittel der heimischen Haushalte gibt es laut Regulierungsbehörde RTR DAB+-fähige Empfangsgeräte.

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Mediensprecherin Eva Blimlinger erhoffen sich „eine weitere Belebung“. Jedenfalls aus Sicht von kronehit-Co-Geschäftsführer Philipp König ist das berechtigt: „Wir freuen uns auch für die Branche insgesamt über diese durch die Bundesregierung neu geschaffenen Optionen. Erstmals seit zehn Jahren bringt diese Novelle tatsächlich eine Attraktivierung von DAB+. Privatradio-Anbieter werden echtes Interesse daran haben, sich für zusätzliche Programm-Zulassungen proaktiv zu bewerben.“