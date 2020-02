Besetzung für neue Schalko-Serie "Ich und die Anderen" steht

Worum es in der Serie geht

Zur Handlung: In sechs Folgen wird die Geschichte einer Figur ( Tom Schilling) erzählt, die mit sich und der Welt hadert und in jeder Folge die Karten neu mischen darf. Aber: Was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Was passiert mit dem „Ich“, wenn sich dadurch das Verhältnis zu seiner Umwelt ständig aufs Neue verändert, sich immer wieder neue Konstellationen mit „den anderen“ ergeben, die unweigerlich eskalieren?



"Ich und die Anderen" soll Ende 2020 bei Sky zu sehen sein.