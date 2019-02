"Von der Realität eingeholt": Schalko über "M - Eine Stadt sucht einen Mörder"

Inwiefern ist Ihr „M“ auch ein Wien-Film mit Bezug auf die österreichische Filmgeschichte? David Schalko: Es gibt klare Zitate zur Filmgeschichte – es spielen zum Beispiel Szenen in der Kanalisation – und es ist auch eine Hommage an Wien. Wir haben versucht, die Wien-Klischees umzudrehen. Die Handlung spielt fast ausschließlich im 1. Bezirk und zitiert sehr viele Bauten aus der Gründerzeit. Dadurch wird die Studioästhetik verstärkt, die wir angestrebt haben. Es sollte auch eine Hommage an den deutschen Expressionismus sein, wo ja auch alles im Studio gedreht wurde. Wir wollten die Schauplätze ein bisschen aussehen lassen, als wären sie im Studio entstanden.

Evi Romen: Diese Bilder sollten auch eine gewisse Entrücktheit erzählen.

Ihre neue Serie wird vom ORF als großes TV-Event getrommelt. Ist der Druck groß?

David Schalko: Den Druck des Scheiterns gibt es nicht mehr so, weil ich in meinem Leben oft gescheitert bin. Ich habe darin schon Übung (lacht).