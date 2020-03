KURIER-Kulturguide für zu Hause: Tipps der Woche

Fernsehen: In ein (anderes) wichtiges Thema eintauchen

Um Waffenlieferungen geht es am Mittwoch in einem Themenabend in der ARD. In der Primetime zu sehen ist der Film "Meister des Todes 2" mit Veronica Ferres, ROMY-Nominee Désirée Nosbusch u. a. Zum Inhalt: Die Waffenlieferungen einer deutschen Firma nach Mexiko sind aufgeflogen. Als Sabine Stengele ( Ferres) erkennt, dass ihr verstorbener Mann als Bauernopfer für die illegalen Waffenexporte herhalten soll, verbündet sie sich mit der Rechtsanwältin Christiane Schuhmann.

Info: "Meister des Todes 2" ist am Mittwoch (1. 4.) um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sowie in der Mediathek