Buchkritik: Birgit Birnbacher hat "Ich an meiner Seite"

Langsam wird ein Mensch aus dem Roman geschält. Es ist Arthur, 22 ist er. Er kommt eben aus der Haft. Zwei Jahre saß er wegen Internet-Betrügereien.

Man braucht Geduld mit ihm. Die Salzburgerin Birgit Birnbacher (Bild oben) konnte sich jetzt mehr Platz nehmen als 2019 beim Bachmannpreis, den sie mit einem kurzen und ebenfalls sehr engagierten Text gewonnen hatte.

Birnbacher ist Soziologin. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin. Sie kennt die Menschen, die wenig Chancen haben – am Arbeitsmarkt, am Partnermarkt, am Wohnungsmarkt. Sie hat einen Haftentlassenen gefunden, der ihr seine Lebensgeschichte für diesen Roman sozusagen geschenkt hat.