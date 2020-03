Dua Lipa: Der Sound zur Corona-Party

Dass es Dua Lipa mit "Future Nostalgia" vor allem in die Disco zieht, war nach den ersten beiden Singles "Don't Start Now" und "Physical" vorherzusehen. Aber es gibt nicht nur glitzerndes 70er- und 80erJahre-Feeling, sondern auch Verweise auf die 90er-Jahre. Es ist also eine musikalische Zeitreise durch die vergangenen 40 Jahre. In "Love Again" wird etwa der Song "Your Woman" der Synthie-Pop-Band White Town (1997) zitiert, der auf einem Trompeten-Solo des südafrikanischen Jazzmusikers Al Bowlly basiert. Dazu gibt es moderne Elektro-Beats und diverse Reminiszenzen an einstige Pop-Größen, die Dua Lipa in ihrem Kinderzimmer verinnerlicht hat. "Meine Eltern haben mich in der Kindheit musikalisch natürlich sehr geprägt. Neben Pop haben sie Prince, Blondie, Jamiroquai oder Moloko gehört. All diese Künstler haben mich auch bei diesem Album inspiriert", erklärt sie.