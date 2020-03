Atzur und Siamese Elephants geben Youtube-Konzert

Atzur, das sind die spanische Sängerin und Pianistin Patricia und der österreichisch-iranische Schlagzeuger Paul, werden am Mittwoch um 20 Uhr ein Live-Konzert via Youtube spielen. Das Duo setzt in ihren bislang veröffentlichten Songs auf feinfühligen Dreampop.​​​​​​Melancholische Piano-Melodien werden von einem nicht weniger dramatisch klingenden Schlagzeug angefeuert. Es geht um nichts weniger als um ganz große Gefühle.