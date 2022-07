„Hupf in Gatsch und schlag a Wöhn“

Eine zeitgenössische Proponentin heimischer Lebensart ist die Autorin Stefanie Sargnagel, die folgendes zu Protokoll gibt: „Nachdem ich vor kurzem ein Monat in einer der ländlichsten und konservativsten Regionen der USA verbracht habe und gegen meine österreichischen Erwartungen in jedes Dorfbeisl gehen konnte ohne feindselig beobachtet und angefahren zu werden, sondern ehrlich interessiert gefragt wurde, woher ich denn komme und wie es dort sei, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob man es wirklich so kultig finden sollte, eine Atmosphäre an fremdenfeindlichen, garstigen Wapplern zu kultivieren.“ Stilecht vorgetragene Stilkritik.