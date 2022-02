Kunst im Grätzel: Eine Extraportion Feminismus für Hernals

Das ist aber nicht alles. So wie sie mit ihrer Kunst Frauengeschichte sichtbar machen will, will sie mit ihrem Atelier dazu beitragen, Kunst sichtbar zu machen, die zum klassischen Galeriebetrieb oftmals keinen Zugang findet. Ob queere (ein Sammelbegriff für Menschen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität und/oder nicht heterosexueller Orientierung, Anm.) Künstlerinnen oder Persons of Color, Diversität ist das Stichwort. Gunzy: „Ich orientiere mich an dem, was es nicht gibt, weil was es schon gibt, brauch ich nicht machen.“

Zukunftspläne

Vorerst lädt sie Kunstschaffende aus ihrem über Jahre aufgebauten Netzwerk zu den Pop-up-Verkäufen ein. Das Ziel wäre es, irgendwann einen dauerhaften Concept Store an dem Standort zu etablieren, aber Gunzy will es Schritt für Schritt angehen.