Wiener mieteten im Jahr 2021 am meisten in Hernals

Im Jahr 2021 stand das Thema Wohnen nicht mehr ganz so stark im Fokus wie im ersten Corona-Jahr 2020, als die ersten Lockdowns den Fokus unweigerlich auf die eigenen vier Wände lenkten. Dennoch verzeichnete das Immobilienportal findmyhome.at auch im auslaufenden Jahr eine verstärkte Nachfrage nach Wohnungen mit Frei- oder Grünflächen - wobei hier natürlich auch der anhaltende Trend zu Vorsorge- und Anlagewohnungen seinen Teil dazu beiträgt.

Doch welche sind die beliebtesten Viertel der Stadt? Um das herauszufinden, analysierte findmyhome.at nach eigenen Angaben rund neun Millionen Immobilien-Aufrufe im Zeitraum Jänner bis November 2021. Erhoben wurden sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen.

Hernois is' ois

Der beliebteste Miet-Bezirk in diesem Zeitraum war Hernals. Der 17. Bezirk ist vielseitig und geprägt von kommunalen Wohnhausanlagen, Cottage-Gegenden, alten Ortskernen und Villen-Vierteln. "Darüber hinaus punktet Hernals vor allem mit seiner grünen Seite und der guten Infrastruktur“, erklärt Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer von findmyhome.at. Auf die Größe der Immobilie kommt es dabei nicht an - denn im Vergleich zu anderen Bezirken wird in Hernals auf eine hohe Quadratmeteranzahl nicht viel Wert gelegt.

Auf dem zweiten Platz folgt der zweite Bezirk. Während die Leopoldstadt Mitte des Jahres noch den dritten Platz im Mietensegment belegte, konnte sie zum Jahresende hin vorlegen und sich den zweiten Platz sichern. Ebenso wie Hernals ist der zweite Bezirk beliebt für seine ausgedehnten Grünflächen, zahlreichen Restaurants, Cafés, Märkte und natürlich Wiens prägendem Prater. Am begehrtesten waren hier Wohneinheiten um die 70 Quadratmeter – vom Augarten bis zum Hannover- und Karmelitermarkt sowie das Stuwerviertel. Insbesondere junge Leute, die die hippe kulinarische und künstlerische Szene, die Marktstände, das multikulturelle Flair und die trendigen Strandbars lieben, wählten hier ihr Zuhause.