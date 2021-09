Wohnen um 6,7 Prozent teurer, Immobilien mit Balkon beliebt

Vielen reicht aber etwas (teures) Grün in der Stadt nicht aus. Laut einer von Raiffeisen Immobilien im Herbst 2020 bei Gallup beauftragten Umfrage, gaben 78 Prozent an, dass es sich in der Krise besser am Land leben lässt. Von den Städtern, die dieser Meinung waren, spielten 41 Prozent mit dem Gedanken, in den ländlichen Raum zu ziehen.

Davon profitiere der niederösterreichische Wohnimmobilienmarkt, besonders beliebt seien Einfamilienhäuser, führt Peter Weinberger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien aus. „Sie bieten mehr Platz, der in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling besonders wertvoll ist“. Regional konzentriert sich die Nachfrage speziell auf den „Wiener Speckgürtel“. Dazu zählen unter anderem die Bezirke Mödling, Baden, die Gemeinden im ehemaligen Bezirk Wien Umgebung sowie Korneuburg. Weil es dort kaum noch erschwingliche Immobilien gebe, werde der Radius aber größer: „Im Umkreis von circa 50 Kilometer rund um Wien findet man noch Einfamilienhäuser unter 500.000 Euro“, so Weinberger.