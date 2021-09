Großeinsatz der Feuerwehr nach Dachbrand in Wien-Mariahilf

In der Kurzgasse in Wien-Mariahilf ist gegen 14.45 Uhr ein Dachbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot am Weg zum Einsatzort in unmittelbarer Nähe des Mariahilfer Gürtels. Ob es Verletzte gibt, war vorerst nicht bekannt. Die Rauchsäule ist jedenfalls schon über ganz Wien zu sehen.