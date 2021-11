Wohnen und Immobilien: „In Wien herrscht der entfesselte Kapitalismus“

Florian Schmidt: Eine ganz ähnliche Situation wie in Berlin. In der Zwischenkriegszeit gab es eine rege öffentliche Bautätigkeit. Aber man den Bestand nicht gesichert. Viele Häuser sind mittlerweile in Privateigentum, das Wohnen ist unleistbar. Da hat Berlin eine Sünde begangen, die die rot-rot-grüne Regierung gerade gutmacht. Unsere Philosophie: Neubauen, die Preise regulieren, aber auch ankaufen. Das gelingt etwa mit einem kommunalen Vorkaufsrecht.

Klingt, als liefe das alles konsensual. Tatsächlich wird in Berlin gerade eine Enteignungsdebatte geführt.

Schmidt: Der Begriff Enteignung klingt nach Sozialismus und nach entschädigungsloser Wegnahme.

Sie nennen es in Ihrem Buch „Vergesellschaftung“. Das ist ein schöner Euphemismus.

Schmidt: Der springende Punkt ist nicht der Name. Es geht darum, dass es eine Entschädigung gibt. In anderen Bereichen ist staatliche Enteignung übrigens an der Tagesordnung. Für den Kohleabbau oder für Straßenprojekte werden ganze Wälder abgeholzt und Dörfer zerstört. Das sind rabiate staatliche Eingriffe, die üblich sind. Beim Wohnen hat die Immobilienbranche plötzlich Angst, dass sie sich dem Gemeinwohl unterwerfen muss. Weil in diesem Geschäft Milliarden von Euro stecken, da gibt es massive Interessen.

Aber diese Interessen sind ja durchaus berechtigt.

Schmidt: Nein. Die sind nicht ganz legitim. Weil es zum Teil leistungslose Gewinne sind, die etwa über Bodenwertsteigerungen erzielt werden. Und zwar oft auf Kosten des Gemeinwohls. Daher ist es möglich, einzugreifen. Eingriffe ins Eigentum sind dann legitim, wenn das Allgemeinwohl es rechtfertigt. Das ist ein Grundprinzip unseres Rechtsstaats.

Und solche Eingriffe wünschen Sie sich für den 7. Bezirk, Herr Reiter?

Reiter: Nicht nur für den 7. Bezirk – für ganz Wien. Wenn die Konservativen für den Lobautunnel oder andere Straßenprojekte die Menschen reihenweise enteignen, ist das okay. Wenn es um Wohninfrastruktur geht, ist Enteignung plötzlich ein politischer Kampfbegriff. Es geht aber nicht um Raub, sondern um ein simples Vorkaufsrecht oder Ankaufspolitik. Am Wiener Immobilienmarkt herrscht der entfesselte Kapitalismus. Wenn Sie im 7. Bezirk eine 80-Quadratmeter-Wohnung kaufen, müssen Sie eine Million Euro zahlen. Wer soll sich das leisten?