Mietpreise im Vergleich: Wien soll nicht Berlin werden

Londons Haushalte legen rund die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ab, auch in Berlin, Hamburg und Paris belasten die Wohnkosten die Wohnungsmieter enorm. In Wien wohnt es sich vergleichsweise günstig.

Wiener geben rund 27 Prozent ihres Einkommens für die Miete aus. Einer der Hauptgründe dafür sind die geförderten Wohnungen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer hervor. Doch es gibt ein „Aber“: Der freie Wohnungsmarkt in Wien haben sich verteuert, so die Arbeiterkammer und verweist auf Investoren, welche die Mieten in die Höhe getrieben hätte.

„Wien hat doppelt so viele soziale Wohnungen wie London und Paris. Diese sind stets von explosiven Preisentwicklungen am Bodenmarkt abgekoppelt. Zudem werden sie kostendeckend verwaltet, es geht nicht um Profite“, betont AK-Experte Lukas Tockner.