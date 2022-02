Wer befreit uns vom Grant-Virus?

Nein, es handelt sich nicht um Österreich, sondern um Deutschland. Mit diesen Worten hatte der Justizminister den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder kritisiert. Der sorgt sich, durch die neue Impfpflicht im Spital ungeimpftes Pflegepersonal zu verlieren. Auch einige österreichische Landeshauptleute zweifeln, ob das Gesetz für eine generelle Impfpflicht „scharf gestellt“ werden soll. Die Bundesregierung hält am Plan vorerst fest. Ab Mitte März wird kontrolliert und gestraft. Später – der Zeitpunkt ist nicht fixiert – sollen Ungeimpfte amtlich ausgeforscht werden. In Deutschland wird übrigens Ähnliches erwogen (und genauso kontroversiell diskutiert).

Ja, wir hatten beim Pandemie-Management viel Eiertanz, übertriebene, unterlassene, überzogene und verspätete Entscheidungen. Aber in anderen Ländern ist ebenfalls viel unrund gelaufen. Dass zum Beispiel Spanien und Italien eine höhere Impfquote haben als Österreich, liegt wohl auch an den Katastrophenbildern, die von dort in alle Welt gingen. Das führte den Einheimischen drastisch die Gefährlichkeit dieses neuen Virus vor Augen. Damals reagierte man bei uns noch außerordentlich effizient – was Schwurblern Auftrieb gab, die Corona mit der Grippe verglichen.

Nun befindet sich die Regierung in der Doppelmühle: Für ein zumindest vorübergehendes Aussetzen der Impfpflicht spricht (wie an dieser Stelle schon einmal geschrieben), dass die Pandemie aufgrund der Immunisierung durch Dreifach-Impfung und Infektionen „endemisch“ werden könnte. Gegen einen Aufschub spricht der Anschein des Zickzack-Kurses. Und sollte sich im Herbst eine Welle mit einer doch wieder aggressiveren Variante aufbauen, würde es Kritik hageln, schon wieder zu spät dran zu sein. Aber egal, welche Entscheidung fällt: Man könnte zur Abwechslung nicht nur jammern, sondern auch einmal dankbar sein: für die Innovationskraft der Forschung, die schnell eine Impfung entwickelte und bei Behandlungen Fortschritte verzeichnet. Die Österreicher bekommen großzügigen Ersatz für entgangene Umsätze, und nirgendwo gibt es so flächendeckend Gratistests.

Anti-Pandemie-Maßnahmen lassen sich leider nicht am Reißbrett entwerfen, es gibt viele Unbekannte. Aber die Hoffnung auf baldige Rückkehr zur Normalität lebt. Sollte es anders kommen, helfen aggressive Schuldzuweisungen auch nicht weiter. Eine Gesellschaft, die sich seit Monaten mit Hass auf den jeweils anderen und Grant als Grundhaltung angesteckt hat, wird lange zur Heilung brauchen. Vielleicht hilft ein Blick über die Provinzgrenze hinaus, um alle ein wenig versöhnlicher zu stimmen.