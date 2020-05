Die ROMY übersteht alles: Das sind die Gewinner 2020

Eine große Komödie lieferte am Ende der KURIER ROMY 2020 Schauspielerin Elena Uhlig ab, die ihren Mann, Fritz Karl, in den eigenen vier Wänden in München als ROMY-Botin überraschte. Im Stil ihres schrägen Social-Media-Tagesbuchs zu Corona quasselte sie Karl so nieder, sodass der mit der nun zweiten Statuette in der Hand fragte: „Ist das echt jetzt?“ Danach gab’s vor Freude kein Halten mehr. Nur bei den Dankesworten stockte es. „Scheiße, ich hab’ keinen Text“, meinte Karl. Worauf Uhlig erklärte: „Er muss keinen Text haben, er hat nie Text bei uns.“