Noelia Chirazi: Mit einem Polit-Thriller zum Filmdebüt

Drehen bis 6 Uhr früh

Besonders in Erinnerung geblieben sind Chirazi die Bahnhofsszenen im Film: „Wir waren zwei Tage lang am Wiener Hauptbahnhof und haben bis 6 Uhr in der Früh gedreht. Da habe ich schon gemerkt, dass ich langsam müde werde“, erinnert sich die Jungschauspielerin lachend.

Chirazi war seit „Wiener Blut“ auch in der ORF-Serie „Wischen ist Macht“ (u. a. mit Ursula Strauss) in einer Episodenrolle zu sehen, aktuell steht bei ihr aber vor allem Lernen am Programm: Die Schülerin steckt gerade mitten in den Maturaprüfungen. Zeitgleich bewirbt sich Chirazi an verschiedenen Schauspielschulen. „Ich könnte mir aber auch vorstellen, Psychologie zu studieren oder ein Tanzstudio zu eröffnen. Als Kind habe ich Ballett getanzt, seit ich 13 bin, tanze ich Hip-Hop.“