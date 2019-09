Alina Schaller: Ein "Vorstadtweibchen" mischt mit

Macht das auch nervös?

Das macht eher Freude.

Was ist as Spannende an der Rolle der Alma für Sie?

Als Schauspielerin kann man in so viele verschiedene Leben hineinschnuppern. In jeder Rolle gibt es einen kleinen Lebenstipp, den man in die Tasche gesteckt bekommt und mitnehmen kann. Von Alma habe ich mitgenommen, dass man zu sich stehen muss. Egal, wie furchtbar das Umfeld ist. Egal, wie oft dir dieses Umfeld sagt: „Das, was du tust, passt hier nicht her“. Alma sagt trotzdem: „Hey, das ist mein Leben, und du nimmst mir das nicht weg.“ Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird noch spannend, weil sie sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für einen anderen Menschen einsetzen muss.

Haben Sie selbst im Vorfeld „Vorstadtweiber“ geschaut?

Ja. Ich habe früher mit meiner Mutter jeden Montag „Desperate Housewives“ geschaut. Immer. Daher habe ich mich über ein „Desperate Housewives auf Österreichisch“ irrsinnig gefreut. Dazu kommt, dass ich die österreichische Schauspielerszene interessant finde. Ich musste diese Serie schauen!