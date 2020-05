Emma Bading: Das Schauspieltalent aus der "Künstlerfamilie"

Viele Teenager wollen auf gar keinen Fall in die Fußstapfen von Papa oder Mama treten. Auch bei Emma Bading war das anfangs der Fall. „Ich hatte eigentlich nie die Idee, Schauspielerin zu werden“, sagt sie in einem Interview. Aber im Leben kommt es eben oft anders, als man denkt. Und so stand die 1998 in Monheim am Rhein geborene Tochter des Schauspielerehepaars Thomas Bading und Claudia Geisler-Bading bereits als 13-Jährige für das Familiendrama "Halbschatten" (2013) vor der Kamera. Nach ein paar Nebenrollen bekam sie in "Meine teuflisch gute Freundin" (2018) ihre erste Hauptrolle. Und zuletzt glänzte sie in "Play" als Teenagerin namens Jennifer, die nach und nach in die Spielsucht abgleitet.