"Play": TV-Film thematisiert Spielsucht

Die 17-jährige Jenny (großartig: Emma Bading) fühlt sich alleine gelassen. Nach dem Umzug in eine andere Stadt sind die alten Freunde weg, die Eltern mit sich selbst beschäftigt und die neuen Klassenkameraden gemein. Daher beginnt Jenny sich nach und nach abzukapseln: Sie baut sich im Jugendzimmer ihre eigene Welt auf. Dabei hilft ihr das Virtual-Reality-Spiel „ Avalonia“, ein Paralleluniversum, in dem es keine Gemeinheiten, Zweifel und lästigen Hormonschwankungen gibt – anstatt dem einsamen Nobody ist Jenny plötzlich eine attraktive Kämpferin mit Superkräften.

Das ist die Ausgangslage für das Drama „Play“ (20.15/ ARD), bei dem der Regisseur Philip Koch Minute für Minute die Schlinge enger zieht. Der Zuseher wird immer tiefer in Jennys Abwärtsspirale reingezogen. Im TV-Film sieht man, wie eine Sucht verlaufen kann. Dabei tauchen die Zuseher durch Animationssequenzen selbst in das Virtual-Reality-Spiel „ Avalonia“ ein, was zunehmend die reale Handlung mit der virtuellen verschwimmen lässt.