Collagen aus Titelzeilen zu Corona: „Es liegt was in der Luft“

Teil 1, veröffentlicht am 26. März, ist ein Kommentar zu den wiederholten Mahnungen der Bundesregierung, die Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen. Und auch Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin sagte: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“

Teil 2, veröffentlicht am 27. März, beschäftigt sich mit der Aufforderung, die Wohnung nur aus triftigen Gründen zu verlassen. Stricken kommt übrigens wieder in Mode.

Teil 3, veröffentlicht am 28. März, thematisiert die Weisung der Regierung, Distanz zu halten, um eine Tröpfcheninfektion zu vermeiden. Ob das "Bussi aufs Bauchi" eine Möglichkeit wäre?

Teil 4, veröffentlicht am 29. März, spricht den Menschen aus der Seele, die tatenlos daheim herumsitzen müssen. In den sozialen Medien kursiert ein Cartoon, der dem Nichtstun eine positive Seite abgewinnen kann: "Früher habe ich einfach so hier rumgesessen ...", sinniert ein herumlungernder Mann, "heute rette ich Leben."

Teil 5, veröffentlicht am 30. März, greift das Thema Hamstern auf. Laut einem Bericht in der "Zeit im Bild" gerade in Deutschland sehr aktuell: Kein Klopapier in den Regalen...

Teil 6, veröffentlicht am 31. März, bezieht sich auf die Verordnungen der Regierung - "aus gegebenem Anlass". Händewaschen gehört längst zum Programm, nun kommt das Tragen des Nasen-Mund-Schutzes hinzu...

Teil 7, veröffentlicht am 1. April, setzt sich mit dem Nasen-Schutz-Mund auseinander, den man nun in Supermärkten tragen muss. Über soziale Netzwerke werden Schnittbögen verschickt, viele nähen die Behelfsschutzmaske - für sich und andere.

Teil 8 thematisiert Möglichkeiten der Zerstreuung in Quarantäne - neben Heim- und Hausarbeit. Kochen hat an Bedeutung gewonnen.