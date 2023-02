"Nicht mit diesem Mundartdichter!"

Schon Otto Müller hatte ein gutes Händchen, was Neuentdeckungen betraf: Er verlegte Giovanni Guareschis Erfolgskomödie „Don Camillo und Peppone“ zum ersten Mal im deutschen Sprachraum. Darauf kam er, weil er mit dem Journalisten Alfons Dalma befreundet war, der die Geschichte für die Salzburger Nachrichten aus dem Italienischen übersetzte. Otto Müller sicherte sich die Rechte für den Roman, er wurde ein Riesenerfolg für den Verlag.

Was dem Vater gelingt, glückt auch der Tochter. Nicht alles ist kommerziell erfolgreich, aber vieles wird einen festen Platz in der Literaturgeschichte finden. Erentraud Müller publiziert Christine Lavant. Die Kärntner Dichterin glaubt an die junge Frau, weil sie, wie Lavant schreibt, „den größten Dickschädel hat und sich durchsetzen wird“. Christine Busta, die als Lyrikerin bereits einen Namen hat, vertraut der Verlegerin ihr erstes Kinderbuch an: Diese vernetzt sie mit dem Illustrator Johannes Grüger und macht das Buch zum größten Erfolg des Verlages. Weit größer als die beiden Lyrikbände eines gewissen Thomas Bernhard, ebenfalls von Erentraud Müller verlegt. Bernhard wird, ist in einem Brief an den Verlag nachzulesen, das verlegerische Tun Müllers wenig schätzen. Insbesondere die gestalterische Arbeit habe sein „literarisches Leben vernichtet“.