Was macht eigentlich ... eine Filmeditorin?

Wenn sie sich im Schneideraum befindet, vergisst Julia Drack völlig auf die Zeit: „Man sitzt sehr viel am Computer und sieht sehr wenig Tageslicht. Das ist das Harte an dem Job. Wenn am Nachmittag der Magen anfängt zu knurren, merkt man erst, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist. Editing ist intensive Computerarbeit: Man ist völlig konzentriert und im Flow.“

Therapeutin, Mutter, Editorin

Die besten Voraussetzungen fĂĽr diesen Beruf?

„Ich finde, es kommt weniger auf das Technische an, denn das ist nur ein Werkzeug, das man lernen muss“, meint Julia Drack. Die Liebe zum Geschichtenerzählen sei entscheidend. Dafür brauche man sehr viel Einfühlungsvermögen und Empathie, um die Figuren eines Films nachvollziehen zu können: „Man muss auch menschlich gut mit Regisseuren umgehen können“, fügt Julia Drack hinzu und muss lachen: „Man ist ein bisschen Therapeutin, ein bisschen Mutter – und halt auch Editorin.“

Aber das Klischee, dass Editing ein „typischer Frauenberuf“ sei, stimme nicht mehr, findet die 1978 in Scharnstein geborene Oberösterreicherin: „Das ist mittlerweile total durchmischt. Das Gehalt ist aber immer noch am niedrigeren Gehalt von Frauen angepasst.“

Hinter einer Minute Film steckt eine Stunde Arbeit, lautet eine alte Faustregel. Bei einem Kinofilm dauert das Editing in der Regel 16 Wochen und mehr, beim Fernsehen ist die Zeit knapper bemessen; da müssen acht Wochen für 90 Spielminuten reichen. Während beim Kino die Arbeit meist sehr eng mit der Regie verläuft („Das ist ein schöner, gemeinsamer Prozess. Da kann man sehr viel ausprobieren“), ist das Editing von einem TV-Film aufgrund eingeschränkter Produktionsbedingungen meist schon einsamer.

Rohschnitt

Ihre eigenen Vorbereitungen für ein neues Projekt beginnt Julia Drack mit einem intensiven Studium des Drehbuchs – „damit ich genau weiß, wo die Geschichte hingeht und wie die Figuren funktionieren.“ Schon während der Dreharbeiten beginnt sie das Material zu sichten und nach „Best of“-Momenten zu sortieren. Daraus wird dann Szene für Szene der erste Rohschnitt zusammen gebaut: „Danach beginne ich am Fluss des Films zu arbeiten. Dabei gleiche ich den Rhythmus der Szenen an, nehme erste Kürzungen und Vereinfachungen vor und lege Layout-Töne und Musiken an.“

An diesem Punkt des Schnittprozesses stößt meist der Regisseur oder die Regisseurin dazu. Gemeinsam wird überprüft, welche Sequenzen gut funktionieren, oder welche ausgetauscht oder verkürzt werden müssen: „Manchmal verschwinden sogar ganze Szenen, wenn es die Dramaturgie des Films verlangt.“

Erst wenn beide – Editorin und Regie – das Gefühl haben, dass der Film gut funktioniert, wird Feedback von außen geholt. Denn wenn man mehrere Wochen und Monate an einem Film gearbeitet hat, fehlt die nötige Distanz: Da tut ein frischer Blick gut. Wenn dann der finale Bildschnitt „gelockt“ ist, geht der Film weiter in die Ton-Postproduktion.



Durchhänger

Zu den haarigsten, weil entscheidendsten Momenten des Schnitts gehört der Einstieg in einen Film: „Der Anfang verlangt immer die meiste Diskussion. Da wird am meisten herumprobiert und experimentiert, denn der Anfang funktioniert ganz selten so, wie man es sich im Drehbuch vorgestellt hat.“

Gerade im Fernsehen wird ganz besonders auf zügige Einstiege wert gelegt – da muss nach spätestens fünf Minuten die erste Leiche her.

Der zweite neuralgische Punkt in der Montage eines Films findet im zweiten Drittel statt: „An dieser Stelle gibt es oft einen Hänger: Alles wirkt lang und läuft Gefahr, dass es fad wird“, so Julia Drack: „Man muss sich überlegen, wie man die Spannung bis zum dritten Akt des Films hält.“

Final Cut

Die letzte und somit endgültige Szenenmontage eines Films nennt man übrigens Final Cut. Die ist – gerade in Amerika – meist den Produzenten vorbehalten; der oder die Regisseurin kann nicht selbst bestimmen, wie ein Film geschnitten wird – und ist dementsprechend unglücklich. In Deutschland sei es mittlerweile auch normal, dass der Final Cut bei den Produzenten liege, erzählt Julia Drack: „Und bei den Streamingdiensten sowie: Jemand macht Regie, dann wird ihm oder ihr das Material weggenommen, und der Showrunner macht alles fertig.“

In Österreich ist das meist noch anders: „Hier herrscht noch die Tradition, dass Regisseure geehrt und akzeptiert werden. Es ist gewollt, dass deren Vision das letzte Wort hat. Aber das ist im deutschsprachigen Raum eher außergewöhnlich.“