Hinter den Kulissen beim ESC: Wie sich Journalisten aus aller Welt vorbereiten

Das “Backstage Diary“ auf ORF ON zeigt seltene Einblicke hinter die Kulissen der gigantischen ESC-Bühne. Reporter Marcel Kilic ist hautnah Backstage beim ESC dabei. Diese Folge stellt die Frage, wie sich die mehr als tausend Journalisten, die aus aller Welt nach Wien anreisen, auf das Mega-Event Song Contest vorbereiten.

Wir werfen einen Blick in das große Presse Center, sehen, wo die Pressekonferenzen stattfinden und was die Umwelt mit alldem zu tun hat. Reinschauen loht sich.