„Im Sprachgebrauch der Regierung gibt es das Wort Kultur nicht“

Sie arbeiten gerne mit dem Bühnenbildner Martin Zehetgruber zusammen. Haben Sie Wünsche geäußert?

Es gibt schon eine Bildvorstellung von mir, aber ich sage ihm nicht, was ich haben will. Denn dann bräuchte ich ihn ja nicht. Wir sind die Oper durchgegangen, mussten aber gar nicht so viel darüber sprechen. Weil wir uns schon so lange kennen.

Sie visualisieren die Gedankenwelt von Renata?

Es geht um die Dinge in ihrer Fantasie, die sie bedrängen, bedrohen. Natürlich kommt auch ein „Engel“ vor. Aber nicht nur die Renata ist von diesen Vorstellungen angehaucht, sondern die gesamte Welt, in der die Oper stattfindet. Selbst die Ärzte sind manchmal „nicht richtig gebacken“. Und auch die Wahrsagerin ist eine Insassin dieser Klinik. Aber ich stelle die Figuren nicht als Zoo aus. Es ist eine Abbildung der Welt, wie ich sie heute empfinde.

Hat sich diese Weltsicht im letzten Jahr geändert?

Eigentlich nicht. Wir leben seit geraumer Zeit in einer sonderbaren Welt. Ich gehöre nicht zu diesen schwachsinnigen Verschwörungstheoretikern, aber es kommt einen schon ein bisschen biblisch vor, was alles passiert. Die Naturzerstörung, die Kriege und so weiter…

Wie empfinden Sie den Umgang mit der Pandemie?

Einer Regierung die Einschränkung der Freiheit vorzuwerfen, finde ich dünn. Man sieht doch den Grad der Gefährdung an den Zahlen! In anderen Ländern, zum Beispiel in Belgien, wird sehr scharf reagiert, in Österreich eigentlich nicht. Hier ist vielen egal, ob die Menschen mit Masken oder nicht rumlaufen. In den Geschäften mit den engen Gängen zwischen den Regalen kann der Abstand von zwei Metern nie eingehalten werden. Da frage ich mich schon: Gehen die Politiker, die solche Beschlüsse fassen, nie selber einkaufen? Es ist wirklich absurd! Und es können nicht 50.000 Leute über ein Thema entscheiden! Stellen Sie sich einmal vor, ich müsste jeden Zug auf der Bühne mit 80 Leute diskutieren. Da würde der Schauspieler nie auf die Bühne kommen! Es muss jemand die Entscheidung treffen.

Wie war denn die Wiederaufnahme der Proben nach so langer Zeit?

Wir hatten ein bisschen Angst davor. Aber die war unbegründet. Ich begann mit einem Akt, den ich noch nicht probiert hatte – und merkte, dass das zu den anderen passte. Die Proben waren unheimlich spielerisch, gut gelaunt, ohne Druck. Vielleicht auch deshalb, weil alle froh waren, dass man was machen konnte. Ich kann sagen: Ich steh‘ zu dieser Arbeit.

Obwohl es die Premiere nur für die Kameras gibt.

Man gibt sich jeden Tag Mühe. Die Arbeit dann überhaupt nicht zu zeigen? Das wäre schade. Es wird wenigstens eine DVD geben. Denn dieses Streaming ist ja …

Furchtbar?

Ganz furchtbar! Es ist der künstlerische Niedergang. Die Staatsoper ist sehr rührig. Man kann sagen: Wenigstens machen die was! Denn von vielen Häusern krieg’ ich gar nichts mit. Und was man dann sehen kann, ist oft grauenhaft. Das Theater ist nun mal die Totale. Und Theater ist das miteinander Erlebte.