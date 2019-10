Nestroy-Preise: Andrea Breth wird für ihr Lebenswerk geehrt

Nestroy-Preis 2019: Die Nominierungen:

Beste Schauspielerin

- Anna Drexler als Marie in

" Woyzeck" von Georg Büchner,

Koproduktion

Burgtheater, Schauspielhaus Bochum,

Akademietheater

- Steffi Krautz als Blanche DuBois

in "Endstation Sehnsucht" von

Tennessee Williams, Volkstheater

- Caroline Peters als Anna in

"Medea" von Simon Stone nach

Euripides, Burgtheater

- Maja Schöne als Julie in "Liliom"

von Ferenc Molnár, Koproduktion

Salzburger Festspiele, Thalia

Theater Hamburg

- Andrea Wenzl als Elisabeth in

"Glaube, Liebe, Hoffnung" von Ödön

von Horváth, Burgtheater

Bester Schauspieler

- Benny Claessens in

"Hass-Triptychon - Wege aus der

Krise" von Sibylle Berg,

Koproduktion Wiener Festwochen,

- Maxim Gorki Theater Berlin

Lukas Holzhausen als Rudolf von

Habsburg in "König Ottokars Glück

und Ende" von Franz Grillparzer,

Volkstheater

- Jörg Pohl als Liliom in "Liliom"

von Ferenc Molnár, Koproduktion

Salzburger Festspiele, Thalia

Theater Hamburg

- Steven Scharf als Lucas in "Medea"

von Simon Stone nach Euripides,

Burgtheater, und als Franz Woyzeck

in " Woyzeck" von Georg Büchner,

Koproduktion Burgtheater,

Schauspielhaus Bochum,

Akademietheater

- Johannes Silberschneider als

Jacobowsky in "Jacobowsky und der

Oberst" von Franz Werfel, Theater

in der Josefstadt

Beste Darstellung einer

Nebenrolle

- Rainer Galke als Margarethe von

Österreich/Paltram Vatzo/Friedrich

Zollern in "König Ottokars Glück

und Ende" von Franz Grillparzer,

Volkstheater

- Evi Kehrstephan als Anna in

"Biedermann und die Brandstifter"

von Max Frisch, Volkstheater

- Alexandra Krismer als Oberst

Kovacs, Valerie von Taußig,

Fräulein Hirschwitz, Polizeirat

Fuchs in "Radetzkymarsch" von

Joseph Roth, Dramatisierung von

Elmar Goerden, Theater in der

Josefstadt

- Christoph Luser als Erich Spitta

in "Die Ratten" von Gerhart

Hauptmann, Burgtheater

- Oda Thormeyer als Frau Muskat in

"Liliom" von Ferenc Molnár,

Koproduktion Salzburger

Festspiele, Thalia Theater Hamburg

Beste Regie

Kornél Mundruczó mit "Liliom" von

Ferenc Molnár, Koproduktion

Salzburger Festspiele, Thalia

Theater Hamburg

Dušan David Pařizek mit "König

Ottokars Glück und Ende" von Franz

Grillparzer, Volkstheater

Johan Simons mit " Woyzeck" von

Georg Büchner, Koproduktion

Burgtheater, Schauspielhaus

Bochum, Akademietheater

Bester Nachwuchs weiblich

- Pinar Karabulut mit der

Inszenierung "Endstation

Sehnsucht" von Tennessee Williams,

Volkstheater

- Enis Maci als Autorin von " Autos",

Uraufführung, Schauspielhaus Wien

- Anna Rieser als Grace in

"Dogville" von Lars von Trier,

Landestheater Linz

Bester Nachwuchs männlich

- Moritz Beichl mit der Inszenierung

"Der Tag, an dem mein Großvater

ein Held war" von Paulus

Hochgatterer, Landestheater

Niederösterreich

- Niklas Doddo als Phil in "Die

Mitte der Welt" von Andreas

Steinhöfel, Theater der Jugend

- Matthias Rippert mit der

Inszenierung " Ernst ist das Leben

- Bunbury" von Oscar Wilde,

Landestheater Linz

Beste Ausstattung

- Katrin Brack für "Deponie

Highfield" von René Pollesch,

Koproduktion Wiener Festwochen,

Burgtheater

- Monika Pormale für "Liliom" von

Ferenc Molnár, Koproduktion

Salzburger Festspiele, Thalia

Theater Hamburg

- Raimund Orfeo Voigt für "Der

einsame Weg"von Arthur Schnitzler,

Theater in der Josefstadt und für

"Sommergäste" von Maxim Gorki,

Salzburger Festspiele

Spezialpreis

- "Das Dorf" von Nesterval, Konzept

und Regie Herr Finnland,

Koproduktion Nesterval und brut

Wien

- "Ungebetene Gäste" von DARUM

( Laura Andreß, Victoria Halper,

Kai Krösche), Produktion DARUM,

Kooperation mit WERK X-Petersplatz

- "3 Episodes of Life" von Markus

Öhrn, Koproduktion Wiener

Festwochen und Institutet,

kofinanziert von Kampnagel und

Künstlerhaus Mousonturm

Beste Off-Produktion

- "Anstoß - Ein Sportstück" von

Jakub Kavin, Theater Arche

- "Liliom.Club" nach "Liliom" von

Franz Molnár und "Fight Club" von

David Fincher, Regie und Konzept

Ernst Kurt Weigel, Koproduktion

Das Off-Theater und

das.bernhard.ensemble

- "The Bruno Kreisky Lookalike" a

Sitcom in 10 Episodes von Toxic

Dreams, Text und Regie Yosi

Wanunu, Koproduktion Toxic Dreams

und WUK performing arts

Beste Bundesländer-Aufführung

- "Die Revolution frisst ihre

Kinder!" ein Film- und

Theaterprojekt von Jan-Christoph

Gockel & Ensemble, Kooperation

Schauspielhaus Graz,

Africolognefestival

- "Kasimir und Karoline" von Ödön

von Horváth, Inszenierung Susanne

Lietzow, Landestheater Linz

- "Vor Sonnenaufgang" von Ewald

Palmetshofer nach Gerhart

Hauptmann, Inszenierung Georg

Schmiedleitner, Stadttheater

Klagenfurt

Beste Aufführung im

deutschsprachigen Raum

- "Dionysos Stadt" Inszenierung

Christopher Rüping, Münchner

Kammerspiele

- "Häuptling Abendwind" von Johann

Nepomuk Nestroy, Inszenierung

Christoph Marthaler, Deutsches

Schauspielhaus Hamburg

- "Tartuffe oder das Schwein der

Weisen" von PeterLicht nach

Moliére, Inszenierung Claudia

Bauer, Theater Basel