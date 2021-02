Opernchef Geyer: "Besser vier Wochen spielen als gar nicht"

Aber was sagen Sie zum aktuellen Cluster in der Wiener Staatsoper (siehe unten, Anm.)?

Die Frage des Aufsperrens betrifft in erster Linie die Sicherheit des Publikums. Gerne stelle ich so bald als möglich diese Null-Fälle-These im Theater an der Wien wieder unter Beweis.

Die österreichischen Bühnen haben sich gemeinsam an die Regierung gewendet – da erwartet man ein lautstarkes Aufbegehren, es war aber eher eine Wiederholung bekannter Positionen. War das ausreichend?

Ich kann hier natürlich nur von meiner Perspektive aus sprechen, und ich finde es essenziell, dass die Theater früh öffnen, sogar mit dem Risiko, dass wir wieder als Erste bei einem nächsten Lockdown schließen müssten. Daher war das Positionspapier aus meiner Sicht nicht ausreichend, aber es wurde positiverweise ein Konsens in der großen Runde gefunden, der die vielen Interessen vereint.

Also aufsperren mit dem Risiko, wieder zuzumachen?

Besser jetzt aufsperren und vier Wochen spielen als gar nicht. Im Moment überbrücken wir die Coronatäler mit In-den-Screen-Starren, anstatt sie sicherheitsadäquat mit kulturellem Leben aufzufüllen.