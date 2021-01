Bogdan Roščić: „Die Welt in ihrem ganzen Wahnsinn spürbar machen“

Wie wichtig ist es für das Theater selbst, also künstlerisch, dass es Aufführungen gibt?

Sehr wichtig. Die künstlerischen Kollektive sind nichts, was man ins Gefrierfach schieben und dann wieder auftauen kann, wenn es so weit ist. Aus all diesen Gründen ist es also unser oberstes Ziel, so rasch wie möglich unter vernünftigen Bedingungen wieder vor Publikum zu spielen.

Was sind vernünftige Bedingungen? Und wann rechnen Sie wieder mit einem Spielbetrieb?

Im Moment müssen wir mangels anders lautender Information mit einem Spielbetrieb ab Anfang März rechnen. Bis dahin gibt es noch die Aufzeichnung von „Nabucco“ mit Plácido Domingo, die Premiere von „Carmen“ in der Regie von Calixto Bieito und eine Wiederaufnahme der „Figaro“-Inszenierung von Jean-Pierre Ponnelle, alles in ORF III. Aber diese Fernseh-Abende lassen sich nicht beliebig vermehren und sind auch kein Ruhekissen. Wenn wir dann wieder aufsperren, war die Hoffnung, dass FFP2-Masken für Besucher reichen, weil wir die Sorge haben, dass das Publikum die Zutrittsschwelle irgendwann als zu hoch empfindet. Was mit welchen Tests passieren soll und wie genau, weiß niemand von uns. Die Diskussionen bleiben vielfach unterinformiert, nicht nachvollziehbar, ohne jeglichen wissenschaftlich befestigten und allgemein verständlich kommunizierten Konsens. Das birgt die Gefahr, dass letztlich nur frustrierter Grant übrig bleibt. Aber ich will nach wie vor nicht, dass Theaterdirektoren sich virologisch in die Brust werfen, als hätten sie schon vor dem Frühstück schnell die neueste Corona-Mutation erfolgreich sequenziert.

Sie haben, als Sie zum Wiener Staatsoperndirektor bestellt wurden, viel von der enormen Konkurrenz zu Netflix und von Oper im digitalen Zeitalter gesprochen. Erkennt man jetzt, dass Oper da gescheitert ist?

Natürlich gibt es eine Konkurrenz um die Zeit und Aufmerksamkeit von Menschen. Das Publikum, das in Unschuld glücklich hinter den Mauern des Opernklosters lebt und nicht links oder rechts schaut, das gibt es nicht. Wir werden alle bestürmt mit sogenanntem Content, das ist teilweise infernalisch gut und anspruchsvoll gemacht, man hüte sich vor falscher Arroganz. Simon Stone hat mal gesagt, wenn Theater halb so gut wäre wie die besten Netflix-Angebote, würden wir in einem goldenen Zeitalter des Theaters leben. Man kann sich nicht darauf ausruhen, dass gut gesungen wird und das Orchester so schön spielt. Aber unser Spielfeld bleibt immer die Bühne, der Saal, die Euphorie des gemeinsamen Erlebens. Wir nützen die digitalen Möglichkeiten immer intensiver, aber das sind alles nur Beilagen.

Sie waren nicht nur kreativ im Umgang mit dem Spielplan, sondern auch mit der Öffnung: Das Haus sperrt ab 8. Februar als Museum auf. Wie geht das?

Wir wollen immer, wenn es in Sicherheit möglich ist, Zutritt zum Haus geben statt einfach zusperren. Und so werden wir uns an dem orientieren, was die Museen demnächst machen dürfen, und dieses Gebäude ausstellen, das ja ein einziges gigantisches Exponat ist und auch voll mit bildender Kunst bis hin zu Carrie Mae Weems’ großartiger Arbeit am Eisernen Vorhang. Führungen können wir wegen der Corona-Auflagen natürlich nicht anbieten, aber wir können einen Rundgang ermöglichen mit den nötigen Informationen an gewissen Stellen, zum Beispiel mit QR-Codes. Es ist einfach eine Einladung, es ist kostenlos, es wird sicher sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen vorbeischauen, die noch nie in der Staatsoper waren.

Wie sehen Sie die Neiddebatte in der Kunst – warum dürfen die einen oder die anderen nicht öffnen?

Mich interessiert sie wenig, und je länger diese Misere dauert, desto weniger. Jetzt ist ja der Impfneid der heißeste Trend.

Sie haben bisher trotz Schließung an Ihrem Spielplan mit zehn Premieren festgehalten. Warum?

Wir müssen diese Premieren schützen, sonst sind das erstens verlorene Investitionen, die Bühnenbilder und Kostüme sind ja fertig. Zweitens fehlen uns sonst die attraktiven Produktionen für kommende Spielzeiten, und drittens wäre der weitere Spielplan gar nicht realisierbar. Wir handeln da also nicht nur künstlerisch, sondern vor allem kaufmännisch richtig.

Was halten Sie von Künstlern, die einen radikalen Weg gehen und die aktuellen Entwicklungen anzweifeln?

Verschwörungstheorien sind intellektuell immer erbärmlich und unkünstlerisch noch dazu. Es gibt den Masterplan nicht, es gibt nur Chaos, Zufall, Kräftemessen. Aufgabe der Kunst ist es nicht, die Welt auf Karikaturen zu verkürzen, sondern sie in ihrem ganzen Wahnsinn auszubreiten und spürbar zu machen.

Wird die Kultur generell ein Verlierer der Pandemie sein, weil sie als verzichtbar erachtet wird?

Nicht wenn der Zugang zu ihr erhalten bleibt. Nachdem man zu lange darauf verzichten musste, ist das Kunsterlebnis noch stärker, fast ein Schock. Man fühlt sich wie aus dem Urschlamm gezogen und reingewaschen. Man spürt, wie ungeheuer das ist, dass Menschen überhaupt zu so etwas fähig sind, im Schöpfen wie im Ausführen. Aber wie immer, wenn es wirklich ernst wird, überwiegen die sozusagen biologischen Bedürfnisse. Und wie immer, wenn die Lage dann besser wird, erkennen alle, wie unerträglich ein Leben ist, das nur aus der Befriedigung solcher Bedürfnisse besteht.

Und wie sehen Sie als jemand, der sich auch lange mit Pop- und Rockmusik beschäftigt hat, die diesbezügliche Lage?

Im Live-Bereich gibt es weltweit Verwüstungen, von denen sich die subventionierte Kultur wenig Vorstellung macht. Das Musik-Streaming boomt dagegen, aber der dominierende Soundtrack gerade liegt irgendwie immer artifizieller und maschinenhafter in den Ohren. Passend zu diesem etwas „Matrix“-artigen Vegetieren zuhause, nur dass man nicht Strom produzieren muss, sondern als digitaler Endverbraucher-Wappler alle jederzeit ablesbaren Zähler schön am Ticken hält, damit Jeff Bezos sich endlich einen Zweit-Planeten kaufen kann.