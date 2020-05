Was die Matura mit allen Eltern zu tun hat

Liebe Eltern,

diese Woche war Zentralmatura. Wie sehr die Abschlussprüfungen Menschen prägen, zeigte die KURIER-Frage des Tages: Jeder vierte Leser gab an, dass er noch immer manchmal von seiner Reifeprüfung träumt.

Daher wird - vor allem seit Einführung der Zentralmatura - jedes Mal über Grundsätzliches diskutiert, also auch die Art, wie unsere Kinder in Zukunft ihren Abschluss machen werden. Heuer stehen die Prüfungen unter dem Stern von Corona und daher entschied der Unterrichtsminister, dass die letzte Zeugnisnote auch gewertet wird und nicht nur die Einzelleistung der Prüfung.

Diese Lücke haben ein paar Schüler ausgenützt und ihre Arbeiten unfertig abgegeben - und einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Wird die Matura abgewertet? Leisten die Kinder gar nichts mehr? Macht man es ihnen zu leicht? Große Aufregung in den Foren.

Ich sehe das etwas entspannter: Schlechten Schülern hilft das nichts. Nur wer mindestens einen Dreier im Zeugnis hatte, kann spekulieren. Die Guten haben sich bis dahin bemüht, warum sollten sie also ihren Leistungswillen plötzlich ganz über Bord werfen?

Bekommt auch das Kind Verantwortung? Bei dieser Diskussion müssten sich auch Kleinkind-Eltern Gedanken über das Thema machen. Die Frage, ob ein Maturant die Prüfung schmeißen wird, stellt sich nämlich schon viel früher. Die Einstellung zur Leistung und zur Schule wurde da schon längst geprägt, von den Eltern. Was erwarten sie von ihrem Kind? Wie gehen sie mit Erfolgen um, wie mit Scheitern? Wer macht die Aufgaben? Wer trägt die Verantwortung fürs Lernen? Gibt es Mut zur Lücke? Und ehrliche Kommunikation?