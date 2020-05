"Kirby Jenner": Geheimer Zwillingsbruder von Kendall Jenner bekommt Serie

Seine Parodien haben in dem sozialen Netzwerk so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass die Reality-TV erprobte Familie auf ihn zugegangen ist. Mutter Kris und Model Kendall Jenner haben die Show produziert. Kim Kardashian und ihre Familie sind durch die Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt geworden. Seit der Erstausstrahlung 2007 wurden bereits 18 Staffeln gedreht.