Vom Zehnkämpfer zur Transfrau: Caitlyn Jenner wird 70

Zum 65. Geburtstag vor fünf Jahren gingen die Glückwünsche noch an Bruce Jenner. Doch das runde 70. Jubiläum an dm Montag feiert der frühere Olympiasieger im Zehnkampf nun als Caitlyn. Im April 2015 hatte der Stiefvater von Kim Kardashian und Vater von Kendall und Kylie Jenner öffentlich gemacht, was damals gerüchteweise schon länger durch die Klatschpresse ging. Er wollte künftig als Frau leben.

Zwei Monate später zeigte sich Jenner mit roten Lippen, brünetter Lockenmähne, in weißer Korsage mit viel Oberweite auf dem Cover der Zeitschrift Vanity Fair, ein Foto der Starfotografin Annie Leibovitz. Dazu die Worte: "Call me Caitlyn". Auf Twitter richtete sie sich unter dem neuen Namen gleich ein Konto ein. "Ich bin so glücklich, nach einem so langen Ringen mein wahres Ich zu leben", schreibt sie dort. Im Handumdrehen hatte sie mehr als zwei Millionen Follower.