Caitlyn Jenner will mit 68 noch einmal Mutter werden

Jenners Prozess der Geschlechtsangleichung fing jedoch bereits in den 1980er Jahren an, bis er die Anwaltswitwe Kris Jenner kennen und lieben lernte und mit ihr noch die leiblichen Töchter Kendall und Kylie bekam. Kris wiederum brachte die Töchter Kourtney, Kim und Khloé sowie ihren Sohn Rob aus erster Ehe mit. Somit war der gigantische "Jenner-Kardashian"-Clan geboren. Die US-Fernsehserie "I Am Cait"dokumentiert übrigens Jenners Geschlechtsangleichung.