Rabinowich geht essen: Burgerrechte für alle!

Ein Burger kommt selten allein. Meistens kommt er in Begleitung von Pommes. Und in einigen Fällen auch mit Erinnerungen im Doppelpack. Manchmal schmecken sie, manchmal sind sie geschmacklos. In den ersten Burger biss ich im McDonald’s am Schwarzenbergplatz, in den letzten Vertreter dieser Spezies mit Amerikabezug in der Burger’s Bar im zweiten Bezirk.

Die Burger hier sind größer und gewichtiger (und folgerichtig auch preisgewichtiger) als jene im Vergleich in jeder Hinsicht eher schwachbrüstige Flachpatties im Maci. Burger’s Bar Burger sind ein transatlantisches Echo der Brüder und Schwestern im Geiste, die in New Yorks Häuserschluchten sehnsüchtig warten: Ein solcher Burger schickt einen verlässlich ins Reich der sehr, sehr Gesättigten. Und was ein echter, ernst zu nehmender Burger werden möchte, braucht dafür auch Wahlmöglichkeiten.

Die Wahl fällt schwer, weil die Burger’s Bar eine beachtliche Burgervielfalt bietet. Samt klingenden Namen. Juicy Lucy, Sloppy Joe und El Chapo klingen entweder nach einer Comicwelt oder nach einem Mafiafilm. Es gibt sie mit Creamcheese, mitten ins Fleisch gefüllt. Mit Lachs. Mit Huhn. Mit Pulled Pork. Mit gegrilltem Ziegenkäse. Mit Guacamole. Mit Zwiebelconfit. Mit Baconnaise, was so fetthaltig klingt, wie es dann auch ist. Mit Trüffelöl. Mit der totalen Perversion eines Ultimative Mac and Cheese-Burger mit Maccharoni – das cholesterinförderlichste Produkt aller Welten vermutlich. Oder ganz dezent, gesund und naked – als Patty mit frischem Salat statt Bun.