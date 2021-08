Rabinowich geht essen: Wo die Gams den Perseiden gute Nacht sagt

Die Spatzen pfeifen es aus den Gartenhecken: Bad Ischl ist ein Fixstern meines Schreibens, seit Jahren. Gleich in der Nachbarschaft des Ochsen befindet sich ein Lokal, das den Bad Ischler klassischen Rahmen in erfreulichster Art und Weise sprengt: das Weinhaus Attwenger. Von jungen Menschen geführt, mit einer so originellen wie hochwertigen Speisekarte mit Schwerpunkt auf Nachhaltigem und Qualitativem. Der Garten und das Gasthaus mit den schönen Balkonen samt diversem Geweih selbst sind von einer klassischen Gemütlichkeit und stehen mit dieser im Kontrast zu der Experimentierfreudigkeit des Kochs, der die Ischler Tradition mit amerikanischen und italienischen Einflüssen aufbricht. Zwei Mal suchte ich den Ort heim und zwei Mal wurde ich stets aufs Neue überrascht. Einmal von den Tapas, von den frischen Eierschwammerln, vom cremigen Steinpilzrisotto, dass auf der Zunge schmolz, aber dennoch die nötige Körnigkeit an den Tag legte und am nächsten Tag noch mehr vom Seeteufel, dessen zartes, weißes Filet von urigem Speck ummantelt auf einem beinahe noch perfekteren, sonnengelben Safranrisotto ruhte. Und damit die Überraschungen noch eine weitere Steigerung erfuhren, wählte meine Mutter – das erste Mal in Bad Ischl und nach mehreren Tagen die täglichen Genussorgien gewohnt, die sie anfangs noch dezent zu umgehen suchte – als krönenden Abschluss ein Überraschungsdessert, das Sisis Namen im Titel trug. Die Überraschung bestand nicht nur in der Bandbreite des Gebotenen, sondern auch in seiner ganzen Fülle: vom Schokobrownie mit Salzkaramell und Eis über Waldmeistercreme, bis hin zu einer so knackig glasierten Creme brûlée, dass die Karamellschicht entgegengesplittert kam. Der Keller wies eine sehr schöne Tätowierung am Oberarm auf, die die Zahnräder der Welt zeigte, und auch wenn er auf Nachfrage hinwies, dass manche der Zahnräder rostig dargestellt seien, um das Ungleichgewicht in dieser Welt zu zeigen – zumindest diese Zeit im Attwengerhaus, im Goldenen Ochsen und im Zauner in Begleitung meiner von örtlich Lukullischem sanft gestimmten Mutter fühlte sich nach Equilibrium an.